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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Gülten Matur yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

28.11.2022 - 11:34 |
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Gülten Matur yakalandı

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Harekete geçen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah ortak operasyonla Matur'u yakalayıp, gözaltına aldı. 

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