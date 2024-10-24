GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı

MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

24.10.2024 - 09:06 |
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'nin 'denge politikası' dünya gündeminde: Jeopolitik olarak bir dönüm noktası olabilir

Türkiye'nin 'denge politikası' dünya gündeminde: Jeopolitik olarak bir dönüm noktası olabilir

Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Tam 6 milyon 500 bin TL değerinde! Osmaniye'de yakalandı

Tam 6 milyon 500 bin TL değerinde! Osmaniye'de yakalandı