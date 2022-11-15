GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı
ABONE OL

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok tutuklandı.

15.11.2022 - 15:42 | | Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Daha önce TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Demirok, MİT operasyonuyla üç gün önce Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Demirok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadesi alınan Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

GÜNCEL HABERLER

7 öğrenci birden aynı gün öldü! Genç kızın doğum günü not dikkat çekti

7 öğrenci birden aynı gün öldü! Genç kızın doğum günü not dikkat çekti

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! Uğur Demirok tutuklandı

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! Uğur Demirok tutuklandı