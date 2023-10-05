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MİT, FETÖ firarisi Koray Vural'ı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

05.10.2023 - 11:17 | | ANKARA, (DHA)
MİT, FETÖ firarisi Koray Vural'ı yakaladı

MİT, Türkiye'de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle gittiği Tacikistan'da yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural'ın saklandığı yeri tespit etti. Firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi ardından Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, MİT operasyonuyla yakalandı. 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan turuncu kategoride aranan Koray Vural, Türkiye'ye getirildi. Hakkında adli işlem başlatılan Koray Vural'ın, FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldığı belirtildi. Tacikistan'da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimatlar aldığı da belirtildi. (DHA)

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