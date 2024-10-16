Misli'den günün şampiyon tercihleri

Barcelona - Monaco: Maç Sonucu 1 (1.40 yerine 1.42)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Barcelona - Monaco karşılaşmasında Misli yazarı Gökhan German, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan German’nın Yorumu

İki Final-Four adayı takım karşı karşıya. Monaco iki maçını da kazanırken ilk kez deplasmana gidiyor. Barcelona ise 2'de 1 yaptı. Evlerinde kazanmanın yolunu bulacaklardır. Monaco'da Furkan'ın sakatlığı devam ediyor. Jordan Lloyd takıma geri döndü ve bugün oynayacak. Barcelona'da Sarr forma giyemeyecek. Monaco'nun sezonun ilk yenilgisini alacağını düşünüyorum. Tercihim 1.

Fortaleza CE - Atletico Mineiro: Maç Sonucu 1 (1.46 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Fortaleza CE - Atletico Mineiro karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, ev sahibi galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Fortaleza’yı iç sahada başka değerlendirmek gerekiyor. Evinde ligin en iyi takımı. Hiç yenilmediler ve üst üste 12 maçı kazandılar. Deplasmanda ise tam tersi bir gidişatları var. Tam da bu yüzden hala lider olamadılar. Atletico Mineiro ise oyun olarak toparlanma emareleri veriyor. Ligde tam kırılma noktasındalar. Libertadores ve Brezilya Kupası’nda ise devam ediyorlar. Zor maç olur ama ev sahibi bir adım önde duruyor.

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Sao Paulo SP - Vasco Da Gama: Maç Sonucu 1 (1.46 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Sao Paulo SP - Vasco Da Gama karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, Sao Paulo’nun sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Bir kazanıp bir kaybeden Sao Paulo bir türlü seri yakalayamadı ancak ligde iyi konumda. Konuk Vasco da Gama iyi bir serinin ardından tekrardan düşüşe geçti ve 4 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Ev sahibi güçlü ve tecrübeli. Vasco da Gama'ya karşı Sao Paulo bir adım önde.

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