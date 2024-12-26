Misli’de günün en çok oynanan maçları

Manchester City - Everton: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Manchester City - Everton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %19’u karşılaşmada 2.5 gol bareminin aşılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Tercihi: Erling Haaland Gol Atar Manchester City’nin form durumu malumunuz, Pep Guardiola kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. Ligde son 8 maçtaki 24 puandan 4 puan alabildiler. Everton da işin savunma tarafını çözdü son dönemde, hücumda da oldukça aksıyorlar. Son iki maçta Arsenal ve Chelsea’den gol yemediler ancak gol de atamadılar. Son 6 maçın 5’inde gol yemediler. Ashley Young cezalı, takımın en etkili hücum silahı Dwight McNeill de bu maçta oynayamayacak. Ancak City savunmasının durumu da felaket. Everton’dan da gol yerlerse sürpriz olmayacak. Bu maçın favorisi uzak ara ev sahibi. Ben bir süredir suskun olan Norveçli golcünün skor üreteceğini düşünüyorum. Haaland gol atar seçeneğini ilk tercihim.

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Newcastle United - Aston Villa: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Newcastle United - Aston Villa karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı karşılaşmanın 2.5 Üst bitmesini bekliyor.

Misli Editörü Mustafa Irgıt’ın Tercihi: 2.5 Üst Newcastle, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. Bu iki maçta attıkları 8 golle dikkat çekiyorlar. Alexander Isak çok formda. Aston Villa ise son 4 lig maçının 3’ünü kazandı. Son maçta Manchester City’i mağlup ederek moral buldular. İki takımın da müthiş bir hücum potansiyeli var. Boxing Day’in en gollü maçı olmaya aday. Baraj aşılır.

Chelsea - Fulham: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Chelsea – Fulham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %31’i tercihini ev sahibi ekipten yana kullanıyor.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var İki ekip de gol yollarında çok etkili ama son maçlarında gol atamayarak 1 puana razı olmuşlardı. Bu maçta ben temponun yüksek olmasını bekliyorum. İki ekip de gol atabilir seçeneğini öneriyorum. Misli’den yeni üyelere 150 TL!

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