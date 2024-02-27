Misafir vergisi mi gelecek? Misafire vergi mi alınacak?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, mülkü size ait evde uzun süre kalan misafir için kira bedeli gibi bir hesapla gelir vergisi ödemeniz gerekiyor. Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Misafir vergisi mi gelecek?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaların ardından açıklama yaptı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Misafir vergisi geliyor” ve “Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak” iddiaları doğru değildir. Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. “Misafir vergisi” adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

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