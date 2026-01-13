Miraç Kandili’nin Anlamı Nedir? Miraç Kandili Neden Önemlidir? Fazileti, Hikmeti ve Manevi Önemi Hakkında Bilgiler

Haberin Devamı

Miraç Kandili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu mübarek gece, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Yüce Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve evrenin sırlarına vakıf olduğu kutlu bir olaydır. Miraç gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua, tövbe ve manevi arınma fırsatıdır. Peki, Miraç Kandili'nin taşıdığı derin anlam nedir, bu özel gecenin faziletleri nelerdir? İşte Miraç Kandili'nin anlam ve önemine dair tüm detaylar haberin devamında…

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime anlamı itibarıyla "yükselme" veya "göğe çıkma" anlamına gelir. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşen manevi yolculuğu anmak için kutlanır. Bu kutlu yolculuk, Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nde şöyle ifade edilmiştir:

"Kulunu (Muhammed'i) bir gece, Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksandan münezzehtir..." (İsra, 17/1).

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah katında büyük bir itibar gördüğünü ve ümmetinin Allah'a olan yakınlığını temsil eder. Bu gecede:

Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Namaz, müminlerin miracıdır ve bu ibadet, Allah'a en yakın olma hali olarak görülür.

Müslümanlara Allah'ın rahmet ve merhametinin sınırsız olduğu müjdelenmiştir.

Şefaat kapıları açılmış, Allah'a tövbe edenler için kurtuluş yolları gösterilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

Bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken çok değerli bir zaman dilimidir. Miraç Kandili'nin faziletleri şunlardır:

Günahların Bağışlanması: Bu gecede yapılan tövbe ve istiğfarların Allah katında kabul göreceği ümit edilir.

Duaların Kabulü: Kalpten yapılan samimi duaların bu gecede daha fazla makbul olduğuna inanılır.

Manevi Huzur: Miraç Kandili, ruhsal arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar.

Namazın Önemi: Beş vakit namazın farz kılındığı bu gece, namaz ibadetine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatır.