Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç güç ve nasıl tutulur? Diyanet’e göre Miraç Kandili orucu niyeti ne zaman, hangi gün edilir? Fazileti…

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç kandili için geri sayım başladı. Göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelen ve İslam tarihinde önemli bir yeri olan Miraç gecesine yönelik araştırmalar hızlandı. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman, hangi gün, nasıl tutulur ve fazileti nedir?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde orucu Miraç'ın gündüzü tutulur.

Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.





MİRAÇ KANDİLİ ORUCU FAZİLETİ NEDİR?

Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

İsrâ Sûresi: 1. Âyet Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)