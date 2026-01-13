Miraç Kandili Gecesi tesbih namazı nasıl kılınır? Rekat sayısı, niyet ve okunuş sırası, 15 Ocak 2026 Miraç Kandili özel: Tesbih namazı kılınışı, rekatları ve niyeti

Haberin Devamı

İslam alemi, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) ilahi huzura kabul edildiği o muazzam mucizeyi, Miraç Kandili’ni idrak ediyor. Bu mübarek gecede günahların affına vesile olan, bizzat Efendimiz tarafından tavsiye edilen en görkemli ibadetlerden biri de Tesbih Namazıdır.

Peki, Miraç gecesi tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı duası nasıldır? İşte adım adım Miraç Kandili tesbih namazı rehberi ve merak edilen tüm detaylar...

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen, her rekatında özel bir tesbihin (Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber) 75 defa zikredildiği çok faziletli bir namazdır. Miraç gecesi gibi duaların arşa yükseldiği bir vakitte bu namazı kılmak, manevi bir temizlik için eşsiz bir fırsattır.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Tesbih namazı toplamda 4 rekat olarak kılınır. Bu namazda her rekatta 75, toplamda ise 300 defa tesbih zikri çekilir.

MİRAÇ GECESİ TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, ibadetin özüdür. Miraç Kandili gecesi şu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya. Ya Rabbi, bu mübarek Miraç gecesi hürmetine kusurlarımı affeyle, beni huzuruna kabul eyle."

ADIM ADIM TESBİH NAMAZI KILINIŞI VE OKUNUŞ SIRASI

Namazın her rekatında "Sübhânallâhi vel-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" zikri şu sıra ile söylenir:

Sübhâneke’den sonra: 15 defa Fatiha ve Sure’den sonra (Rükuya gitmeden): 10 defa Rükuda: 10 defa Rükudan doğrulunca (Kıyamda): 10 defa Birinci secdede: 10 defa İki secde arasındaki oturuşta: 10 defa İkinci secdede: 10 defa

Toplam: Bir rekatta 75 tesbih. Aynı düzenle 4 rekat tamamlanır.

TESBİH NAMAZI KILARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yanılma Olursa: Tesbih namazı kılarken sayı şaşırılırsa, namaza baştan başlamak gerekmez; kaldığınız yerden veya tahmini sayınızdan devam edebilirsiniz.

Sure Seçimi: Tesbih namazında her türlü sure okunabilir; ancak dileyenler sırasıyla Tekasür, Asr, Kafirun ve İhlas surelerini okuyabilir.

Secde Arası: İkinci secdeden sonra ayağa kalkmadan önce çok kısa beklenip tesbih çekilir, sonra ayağa kalkılır.

MİRAÇ GECESİ TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

15 Ocak 2026 yatsı namazından sonra başlamak üzere, imsak vaktine kadar bu namaz kılınabilir. Kandil gecesi olması hasebiyle, camilerde cemaatle veya evde münferit olarak kılınması uygundur.

