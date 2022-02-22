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GündemMiraç Kandili 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili şubat ayının kaçında, hangi tarihte idrak edilecek?
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Miraç Kandili 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili şubat ayının kaçında, hangi tarihte idrak edilecek?

Miraç Kandili ne zaman? Hz. Muhammed’in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği gün olan Miraç Kandili şubat ayının içinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Miraç Kandili’nin ne zaman olacağı sorgulanıyor. Peki, Miraç Kandili şubat ayının kaçında, hangi güne denk geliyor, hangi tarihte idrak edilecek?

22.02.2022 - 11:31 |
Miraç Kandili 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili şubat ayının kaçında, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre, Receb ayının 26. günü Miraç Kandili idrak edilecek. Allah'a yükseliş ve arınma günü olan Miraç Kandili tarihi, oruç tutup, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlerini yerine getirecekler tarafından araştırılıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre, Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

 

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