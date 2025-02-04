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Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgası: 1 ölü

04.02.2025 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)

Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgası: 1 ölü

Büyükçekmece'de minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ile Çağlar U.(40) yolcu sebebiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Urlu, beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Baysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanedeki müdahale sırasında doktorlar, Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay sonrasında sopalı saldırgan Çağlar U. gözaltına alınırken, Baysal'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ve Çağlar U.(40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Nihat Baysal yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgası: 1 ölü

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Baysal'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgası: 1 ölü

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.'nun beyzbol sopası ile Nihat Baysal'a vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor.

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