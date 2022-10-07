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Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un cezası istinaf mahkemesinde onandı

Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

07.10.2022 - 18:01 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un cezası istinaf mahkemesinde onandı

Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken, samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek, karara itiraz etti.

Mimar Başak Cengizin katili Can Göktuğ Bozun cezası istinaf mahkemesinde onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi. Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Verilen kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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