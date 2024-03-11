Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hedefi anlattı! İşte detaylarıyla Kuzey Irak operasyonu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Güler özetle şunları söyledi: Bakan Güler “Herkes biliyor ki artık Türkiye’nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor” dedi. Bu nedenle de en kısa zamanda Türkiye’nin terör belasından kurtarılacağını söyledi:

* Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak’ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam.

NEDEN 30-40 KİLOMETRE

* Bizim hiçbir ülkeyle sorunumuz yok, hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.

* Neden 30-40 kilometre derinlik? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak, milletimiz de hudutlarımız da güvende olur.

* Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız.

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IRAK İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE Mİ

Son dönemde Ankara’dan Irak’a üst düzey ziyaretler yapıldı. Bu ay içinde o üst düzey ziyaretler yeniden yapılacak. Bağdat yönetimi Ovaköy’e kadar gelecek olan Kalkınma Yolu Projesi’ni çok istiyor. İşte bu ay içinde Irak’la yapılacak zirvede tüm bu konular masada olacak.

Yaşar Güler, Irak’ın terör örgütüne bakışını şöyle anlattı:

* “Onlar da açıklamalarında PKK’nın kendileri için bir tehlike olduğunu vurguluyorlar.

* Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde yüzlerce köyü boşaltmış, köylüleri yerlerinden etmiş durumda.

IRAK İLE ORTAK HAREKÂT MERKEZİ

* Biz 2 yıl önce ‘Irak ile ortak harekât merkezi kuralım’ dedik, kendileri de buna olumlu yanıt verdiler ama henüz bu konuda bir adım atamadık. Bağdat’taki toplantıda bu konu da yeniden gündemimizde olacak.

* Terörle mücadele, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru için de elzemdir.

PENÇE KİLİT’TEKİ MÜCADELE

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Öncelik geçtiğimiz hafta ilk kez CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü’nde anlattığımız gibi Pençe Kilit’in tamamlanması yani kilitlenmesi:

* Pençe-Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz.

* Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

KANDİL’E OPERASYON OLACAK MI

* Bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10-15 yıl önceki bir Kandil yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz.

PENÇE KİLİT’TEKİ MÜCADELE

Öncelik geçtiğimiz hafta ilk kez CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü’nde anlattığımız gibi Pençe Kilit’in tamamlanması yani kilitlenmesi:

* Pençe-Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz.

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* Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

KANDİL’E OPERASYON OLACAK MI?

* Bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10-15 yıl önceki bir Kandil yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz.