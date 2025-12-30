Milli piyango çekilişi canlı yayın var mı? Milli piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! Kesintisiz yayın linki ve detaylar

Haberin Devamı

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen yılbaşı özel çekilişi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve dünya standartlarında çekiliş küreleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm çekiliş süreci canlı yayınlarla vatandaşların takibine sunuluyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: HANGİ PLATFORMDA?

31 Aralık 2025 akşamı yapılacak olan dev çekilişi şu kanallardan canlı olarak izleyebilirsiniz:

Milli Piyango TV YouTube Kanalı: Gün boyunca sürecek olan küçük ikramiye çekilişlerinden gece yarısındaki büyük ikramiyeye kadar tüm süreç Milli Piyango TV YouTube kanalından kesintisiz ve canlı yayınlanacak. millipiyangoonline.com: Resmi internet sitesi üzerinden çekiliş paneli aracılığıyla canlı yayına ulaşabilir, kürelerden çıkan numaraları anlık olarak takip edebilirsiniz. Ulusal Kanallar: Özellikle saat 23:00’ten itibaren başlayacak olan 800 Milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi, anlaşmalı televizyon kanallarında (Genellikle Kanal D, Teve2'de) canlı yayınla ekranlara gelecek.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş maratonu 31 Aralık günü öğle saatlerinde başlayacak. İşte kritik saatler:

Gündüz Çekilişleri: 14:30 – 18:00 (Canlı yayın yalnızca internet üzerinden)

Akşam Çekilişleri: 18:30 – 21:00

Büyük Final (Büyük İkramiye ve Amorti): 23:00 (Hem televizyon hem internetten canlı yayın)

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişi canlı izleme fırsatı bulamayanlar için sonuçlar, her top küreden düştüğü andan itibaren Milli Piyango Online bilet sorgulama sistemine işlenecek. Canlı yayın devam ederken bilet numaranızı sisteme girerek "Amorti çıktı mı?" veya "Büyük ikramiye isabet etti mi?" sorularına saniyeler içinde yanıt bulabilirsiniz.