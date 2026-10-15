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Milli İHA’lardan ortak operasyon! Ateş Serbest-2026’da Baykar İmzası

15.10.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:
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Milli İHA’lardan ortak operasyon! Ateş Serbest-2026’da Baykar İmzası

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız platformlar, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda otonom sürü harekâtından hedef tespitine, hassas vuruştan ağ merkezli görev yönetimine kadar uzanan kabiliyetleriyle müşterek harekât etkinliğini tatbikat sahasında sergiledi.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçları ve akıllı sistemler, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında müşterek harekât kabiliyetlerini sergileyen farklı görevler icra etti. Tatbikatta AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA, K2 Kamikaze İHA, SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Bayraktar KALKAN DİHA ve KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi görev aldı.

Milli İHA’lardan ortak operasyon Ateş Serbest-2026’da Baykar İmzası

OTONOM SÜRÜ HAREKÂTI VE SALVO DALIŞ

Tatbikat kapsamında havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, yer kontrol istasyonu ile kurulan bağlantı üzerinden havada 20 adet SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat’tan oluşan sürünün kontrol ve koordinasyonunu sağladı. Havada otonom sürü harekâtı icra eden gruptan ayrılan 10 adet SİVRİSİNEK, belirlenen noktalara salvo dalış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle imha etti. Bayraktar KALKAN DİHA ise Baykar tarafından geliştirilen ve ilk kez kullanılan BG-180 3E Üç Eksen Stabilizasyonlu Elektro-Optik sistemiyle hedeflerin tespit, takip ve kontrolünü başarıyla yerine getirdi. 

Milli İHA’lardan ortak operasyon Ateş Serbest-2026’da Baykar İmzası

AESA RADARLA TESPİT, HASSAS VURUŞLA İMHA

Tatbikata katılan iki AKINCI'dan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ilki, TEBER, TOLUN, MAM-L TV ve MAM-T mühimmatlarıyla belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Çorlu'dan havalanan diğer AKINCI ise MURAD AESA radarıyla hava ve kara hedeflerinin tespitini gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar TB2'den ateşlenen KEMANKEŞ 1, hedefini başarıyla vurdu. AKINCI ve Bayraktar TB2 ayrıca selamlama geçişi gerçekleştirdi.

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Milli İHA’lardan ortak operasyon Ateş Serbest-2026’da Baykar İmzası

AĞ MERKEZLİ MUHAREBEDE TAM EŞ GÜDÜM

Baykar tarafından geliştirilen platformlar, tatbikat kapsamındaki görevlerini başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen faaliyetlerle insansız sistemlerin ağ merkezli muharebe ortamında eş zamanlı görev yönetimi, otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetleri ile müşterek harekâttaki etkinliği ortaya konuldu.

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