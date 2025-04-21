Milli haberleşme uydusu bugün hizmete alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle Türksat 6A’nın hizmete alınacağını belirtti. Uraloğlu, “Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını kaydederek “Türksat 6A ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek” dedi.

11 ülkeden biri

Yaklaşık 20 yıllık çalışmanın sonucu olan Türksat 6A’nın yapımında, 3A, 4A ve 4B uydularında görev yapan Türksat mühendislerinin yer aldığına işaret eden Uraloğlu, “Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı” ifadesini kullandı. Uraloğlu, “Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsinin uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı” diye konuştu.

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Uraloğlu, uydunun 9 Temmuz 2024’te Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldığını hatırlatarak “17 Şubat’ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A’nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı” dedi.

YÜZDE 84 YERLİ EKİPMAN

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça, uydu deneyimi kazandı. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsinin uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı” ifadesini kullandı.