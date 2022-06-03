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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlerle ilgili açıklama! 1 Ağustos'ta ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

03.06.2022 - 18:36 |
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlerle ilgili açıklama! 1 Ağustos'ta ilan edilecek

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

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Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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