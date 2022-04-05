Milletvekili sayısı neye göre belirlenir? İllerin milletvekili sayısı nasıl hesaplanır?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Mart 2022 tarihli ve 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Bu çerçevede, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara’nın 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa’nın 2, 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul’un 3 ve 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir’in 2 seçim çevresine bölünmesi kararı alındı. İşte illere göre milletvekili hesaplaması….

YSK MİLLETVEKİLİ SAYILARI BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin kaç milletvekili çıkaracağını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

4 İL 2'DEN FAZLA SEÇİM BÖLGESİNE AYRILDI

YSK, TÜİK verilerinden hareketle illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, İzmir 2 ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı.

ÜÇ İLDE VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye göre, Denizli`nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü.

ÜÇ İLDE SAYI ARTTI

Öte yandan Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI NASIL HESAPLANIR?

Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından yani 600’den, önce 81 ile birer milletvekili tahsis ediliyor.

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde ediliyor. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit edilmiş oluyor.

Nispi Temsil Sistemine göre Siyasi Parti ve Bağımsız Milletvekili Adaylarının elde ettikleri oy oranlarına göre Milletvekili sayısının hesaplanması şöyle olur:

Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye genelinde %10 barajını aşan Siyasi Partiler tespit edilir. Daha sonra bu Siyasi Partilerin seçim çevresindeki geçerli oyları, o çevrenin çıkaracağı Milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bire, ikiye, üçe, … bölünür. Sırasıyla en yüksek oy oranlarına göre Milletvekili sayıları tespit edilir.