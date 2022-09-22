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Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon’da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

22.09.2022 - 10:57 | | Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)
Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı Tüneli mevkisinde meydana geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu.

Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı

Otomobil kendi etrafında dönerek, kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever, hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü.

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