Milletvekili belediye başkanı adayı olabilir mi? Milletvekili belediye başkanı adayı olursa milletvekilliği düşer mi, milletvekili belediye başkanı seçilemezse ne olur, geri dönebilir mi?

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde seçim yapılacak. Seçimle birlikte belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Öte yandan milletvekili olarak görev yapan isimlerin belediye başkan adayı olarak öne çıkması vatandaşların milletvekili belediye başkan adayı olabilir mi? Sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Peki, milletvekili belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi, ne olur?

MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ, MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞER Mİ?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi'ne göre bir kişi milletvekiliyken belediye başkanı adayı olabiliyor.

Bunun için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmiyor. Ancak belediye başkan adayı olan birisi seçildiği takdirde 15 gün içerisinde milletvekiliğinden istifa etmek zorunda kalıyor.

Maddenin tamamı ise şu şekilde:

"Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık, bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerden birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanamayanlar, seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar"

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