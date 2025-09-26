MHRS’ye neden giremiyorum? Çözümü nedir?

Haberin Devamı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran önemli bir dijital altyapı olmasına rağmen, zaman zaman kullanıcıların sisteme giriş yapamadığı veya randevu alamadığı teknik sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu durumlar, genellikle geçici olmakla birlikte, vatandaşların işlerini aksatabilmekte ve hayal kırıklığına yol açabiliyor. Neyse ki, bu sorunların büyük bir kısmı basit kontroller ve birkaç pratik adımla çözülebiliyor. Aşağıda, MHRS'yi daha iyi anlamanız ve olası giriş problemlerini çözmeniz için kapsamlı bir rehber sunuluyor.

MHRS nedir?

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, vatandaşların devlet hastanelerinde ve Bakanlık ile sözleşmesi bulunan bazı özel hastanelerdeki doktorlara merkezi bir platform üzerinden randevu almasını sağlayan bir sistem. Bu sistemin temel amacı, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve randevu sürecini şeffaf ve adil bir hale getirmek. Vatandaşlar, MHRS'ye internet sitesi (www.mhrs.gov.tr) üzerinden veya cep telefonlarına indirebilecekleri "MHRS" mobil uygulaması aracılığıyla 7/24 erişebilir, istedikleri hastane, poliklinik ve doktor için uygun randevu saatlerini görüntüleyerek randevularını oluşturabilirler.

MHRS'ye neden giremiyorum, ne yapmalıyım?

MHRS'ye giriş yapamamanızın ardında birkaç yaygın neden olabilir. Sorunu çözmek için sırayla aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz: