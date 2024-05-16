(MHRS randevu onaylama) Randevu onaylama nasıl yapılır, onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?

andevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek. Boş kalan her bir randevu, sistemden randevu alamayan, ancak talep bırakmış hastalar için kullanılacak. Peki, Randevu onaylama nasıl yapılır, onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı? İşte MHRS randevu onaylama…

RANDEVU ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

HASTANE RANDEVU ONAYI VEYA İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ

RANDEVUYA ONAY VERİLMEZSE NE OLACAK?

Son onay saatine kadar kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

Haberin Devamı

TÜM RANDEVULAR İÇİN ONAY ZORUNLU OLACAK MI?

Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış olacak.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNDEN MUAF OLAN GRUPLAR VAR MI?

Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.