Mezun olur olmaz başladı, hedefine ulaştı! 27 yaşında büyük para kazandı

Haberin Devamı

Erzincan’ın Akyazı Mahallesi’nde ziraat mühendisinin hayata geçirdiği tarım projesi, hem bölge ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olan 27 yaşındaki Muhammed Yusuf Ciminli, kendi arazisinde kurduğu 8 dekarlık serayla başladığı üretimde kısa sürede başarı elde etti.

Ciminli, toplamda 200 dekarlık arazide tarımsal üretim yaptığını belirterek, "150 dekarlık alanda hububat ve baklagil üretimi gerçekleştiriyoruz. Geri kalan 50 dekarlık alanda ise 8 dekar sera ve 40 dekarda açık alanda sebze üretimimiz bulunuyor. Kapya biberde 75 bin kökten 100 tonun üzerinde, salçalık domateste ise 20 bin kökten yaklaşık 70-80 tonluk bir hasat beklentimiz vardı. Eylül ayının sonuna gelirken hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca günlük ortalama 10 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ciminli, özellikle kadınların emeğinin üretimde önemli bir rol oynadığını vurguladı.



"Kadın eliyle büyüyen üretim"

Serada çalışan ev hanımı Kadriye Çakmak ise üretim sürecinde yaşadıkları zorlukları ve motivasyonlarını anlattı. Çakmak, "Yaklaşık 3-4 aydır bu serada çalışıyoruz. Yaz aylarında sabah beşte başlayıp öğleden sonra ikiye kadar, havalar serinlediğinde ise sabah sekizden dörde kadar çalışıyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlamak için buradayız. Günlük yevmiyeyle çalışıyoruz ama yaptığımız işten gurur duyuyoruz" dedi.