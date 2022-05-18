GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...
HaberlerGündem Haberleri Mezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...
ABONE OL

Mezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

Dünya’da sadece Japonya’nın başkenti Tokyo’da uygulanan ve Türkiye’de hiçbir belediyede örneği olmayan karekodlu mezar taşı uygulaması Adıyaman’da başladı. Mezar taşlarındaki karekod içerisinde vefat eden kişinin, fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor.

18.05.2022 - 11:38 |
Mezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

Adıyaman Belediyesi tek tip mezar ve mezar taşı uygulamasına geçerek, mezar taşlarında karekod uygulaması başlattı. Cenaze ilanları esnasında taziye yeri ve yakınlarıyla ilgili bilgileri alan belediye yetkilileri, defin işlemlerinin ardından bir hafta içerisinde mezar taşı belediye tarafından hazırlanıyor. Mezar taşının ön isim, soy isim ve doğum, ölüm yılı yazılırken, arka kısmına mezar numarası ve karekod bulunuyor.

Mezar taşlarında karekod dönemi İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

MEZAR TAŞLARI DA DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Akıllı telefonlar ile karekod okutulduğunda vefat eden kişinin bilgilerinin yanı sıra yakınlarının isteği doğrultusunda fotoğraf ve videoları sisteme yükleniyor. Hızla gelişen günümüz teknolojisinde alış verişten etkinliklere kadar her alan ve sektörün sanal alana taşındığı günümüz teknolojisinde son olarak Adıyaman Belediyesi'nin çalışması ile mezar taşları da dijital dünyaya taşınmış oldu.

Mezar taşlarında karekod dönemi İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

TEK ÖRNEĞİ TOKYO'DA

Dünyada uygulamanın tek örneğinin bulunduğu Japonya’nın başkenti Tokyo olduğu belirtilirken uygulama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Mezar taşlarına karekod sistemi dediğimiz örneği sadece Japonya’nın Tokyo şehrinde olan bir sistemini tatbik ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de yerel yönetimlerde bunun başka örneği yok. Yerel yönetimler ilk biz başlattık. Karekod uygulamasında şahsın ismi, doğum tarihi, ölüm tarihi yine hakeza yakınlarının iletişim bilgileri taziye yeri, ailenin isteği doğrultusunda, ailenin onayı ile fotoğraflar, videolar olabiliyor” dedi.

Mezar taşlarında karekod dönemi İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

Tek tip mezar sistemine geçildiğini ve bu bütün giderlerin belediye tarafından karşılandığına vurgu yapan Başkan Kılınç, “Tek tip mezar sistemine geçtik. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi gereksiz yer işgal edilmesidir. Eski mezarlık alanlara baktığımız zaman ciddi bir şekilde boşluk alanlar var. Tabi gittikçe de alan daralıyor. Dolayısıyla tek tipe geçtik. Bunu yaparken de tüm maliyetleri biz karşılıyoruz. Mezar taşından tutunda tüm diğer hizmetlerini biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin mezarını ziyarete gelen Eskisaray Mahalle Muhtarı Fatma Göksu ise, uygulamayı çok beğendiklerini, “Eşimin unutulmasını hiç istemem. Bu uygulamayla eşimin fotoğrafları ve videoları hep olacak ve karekod ile eş dost, akraba bunları görebilecek. Bende eşimin mezarında karekod okuttum ve çok duygulandım” sözleriyle aktardı.

Hızla gelişen teknolojide mezar taşları da dijital dünyaya taşındı.

Akdeniz'de müsilaj var mı? Açıklama geldi
İlgili Haber
Akdeniz'de müsilaj var mı? Açıklama geldi
Soğuk hava dalgası geliyor, saat verildi! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Meteoroloji 31 il için son dakika duyurdu, sarı kodlu uyarı...
İlgili Haber
Soğuk hava dalgası geliyor, saat verildi! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Meteoroloji 31 il için son dakika duyurdu, sarı kodlu uyarı...
Otobüslerin gizli bölmelerinde yakalandılar! 47 kişi...
İlgili Haber
Otobüslerin gizli bölmelerinde yakalandılar! 47 kişi...
Avukatın rezidansta sır ölümü! Savcılık ‘Şüpheli Ölüm’ soruşturması başlattı...
İlgili Haber
Avukatın rezidansta sır ölümü! Savcılık ‘Şüpheli Ölüm’ soruşturması başlattı...
17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
İlgili Haber
17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

GÜNCEL HABERLER

Mezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

Mezar taşlarında karekod dönemi! İlk kez o ilde uygulanmaya başlandı: İçinde fotoğraf, video ve bilgileri yer alıyor...

Kuzey Kore Kovid-19 felaketinin eşiğinde! Aşı yok, ilaç yok, vaka sayısı ve ölümler artıyor...

Kuzey Kore Kovid-19 felaketinin eşiğinde! Aşı yok, ilaç yok, vaka sayısı ve ölümler artıyor...

Tarihi iki hamam rekor fiyata satışa çıkarıldı

Tarihi iki hamam rekor fiyata satışa çıkarıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi uzun kısa seçenekli duygusal resimli 19 Mayıs şiirleri!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi uzun kısa seçenekli duygusal resimli 19 Mayıs şiirleri!

Sıradaki Haber
18 Mayıs Çarşamba 2022 (bugün) doktorlar grevde mi, doktorların iş bırakma eylemi kaç gün sürecek, hastaneler hasta kabul ediyor mu? Doktorların grev mayıs takvimi!

18 Mayıs Çarşamba 2022 (bugün) doktorlar grevde mi, doktorların iş bırakma eylemi kaç gün sürecek, hastaneler hasta kabul ediyor mu? Doktorların grev mayıs takvimi!

Sıradaki Haber
Tarihi iki hamam rekor fiyata satışa çıkarıldı

Tarihi iki hamam rekor fiyata satışa çıkarıldı

Sıradaki Haber
Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu

Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu

Sıradaki Haber