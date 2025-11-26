GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMevsimi şaşırdılar! İncir ağaçları meyve verdi
HaberlerGündem Haberleri Mevsimi şaşırdılar! İncir ağaçları meyve verdi

Mevsimi şaşırdılar! İncir ağaçları meyve verdi

26.11.2025 - 18:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mevsimi şaşırdılar! İncir ağaçları meyve verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle incir ağaçları Aralık ayına girilmesine rağmen yeniden meyve verdi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, tarım ürünlerinde mevsim şaşmasına neden oldu. Normal şartlarda bahar aylarında tomurcuklanıp yaz ortasında meyve veren incir ağaçlarının, Aralık ayında yeniden meyve verdiği görüldü.

İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı. Kadirli’de yaşayan Harun Savran, bahçesindeki incir ağaçlarının meyve verdiğini, elma ağaçlarının ise çiçek açıp yeniden meyve tuttuğunu belirtti.

Güncel Haberler

Muğla Datça'da virajı alamayan araç denize uçtu: 1 yaralı
#Gündem

Muğla Datça'da virajı alamayan araç denize uçtu: 1 yaralı

Kokarcanın fındıktaki zararı derinleşiyor! Bu böceğin doğal düşmanı yok
#Gündem

Kokarcanın fındıktaki zararı derinleşiyor! Bu böceğin doğal düşmanı yok

Yalova’da su kesintileri başladı! İşte uygulanacağı saatler
#Gündem

Yalova’da su kesintileri başladı! İşte uygulanacağı saatler