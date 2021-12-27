Mevlana, 748’inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi’nde anıldı

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748’inci vuslat yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Mevlevihanesi’nde ‘10’uncu Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale’de Buluşuyor’ etkinlikleri düzenlendi. ‘Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlana’ temasıyla gerçekleşen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Romanya’dan çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Program, enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başladı. Ardından Armin Muzaferija tarafından Türk Boşnak ortak ezgileri seslendirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Hz. Mevlana ile vuslata kavuştuğumuz 748’nci yıldönümünde, Mevlana’nın öğretilerini, söylemlerini, bize öğrettiklerini hayatımızın her noktasında uygulamayı Allah bize nasip etsin”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Çanakkale demek, Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklar demek. Çanakkale’de dünden, bugüne ecdadımızın emaneti aslında bizlerle birlikte, onların yaşattığı emanetleri de, bu toprakların gerçek sahipleri de bizlere emanet. Biz her sabah dualarımızla aslında şehitlerimize ev sahipliği yapıyoruz”

Saray Bosna Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Mevlana öğretisinin tüm Balkan ve Dünyada önemli bir stratejik öğreti haline geldiğini söyledi.

‘ANAVATANIMIZ GÜÇLÜ OLDUĞU SÜRECE BİZLER DE KENDİMİZİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ’

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, “Bugün Çanakkale’mizde, Gelibolu’muzda olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Anavatanımız, Türkiye’miz bizim canımızdır. Anavatanımız var olduğu sürece Bulgaristan’daki Müslüman Türk topluluğu var olacaktır. Ana vatanımız güçlü olduğu sürece bizler de kendimizi güçlü hissediyoruz. Onun için hem anavatanımız Türkiye’mize, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı olan Reisi Cumhur Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bizler anavatanımızın bir parçasıyız. Hz. Mevlana’nın yolundan giden erenlerin, dervişlerin önce insanlığın kalpleri fethettiği daha sonra Osmanlı askerlerinin yeniden topraklarını fethettiği o topraklarda yaşıyoruz. Ve Hz. Mevlana’nın sesini, öğretilerini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

‘ERDOĞAN GELİNCE ARTIK BU FARELER HALAY ÇEKEMİYOR’

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, “Son zamanlardaki Türkiye eski bir Türkiye değil. Güçlü, kuvvetli Türkiye sadece sizin için değil, Balkanlardaki Müslümanlar için ve bütün dünyadaki mazlum ve iyi insanlar için çok önemli. Bizim orada biz atasözümüz var; ‘Kedinin olmadığı yerde fareler halay çeker.’ Güçlü Türkiye’nin olmadığı bir yerde Hristiyanlar, düşmanlar çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelince artık bu fareler halay çekemiyor, çekmiyor. Siz Türk olarak büyük bir milletsiniz. Siz aslanlarsınız. Ama aslanların başı da aslan olması lazım. Aslanların başı da köpek veya küçük bir hayvan olursa bir şey yapamazsınız. Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk büyük bir aslandı. Recep Tayyip Erdoğan’da büyük bir aslan. Aslanların başı da mutlaka aslan olur” diye konuştu.

Program, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Mesnevi okuması, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.