11.05.2026 - 07:48
Yunus Emre Dağdelen
Metrodaki kavgaya oklavayla müdahale etti!

İstanbul'da bir grup taraftarın metroda küfürlü tezahüratı tepki gösterildi. Tepki kavgaya dönüşünce bir kadın yolcu kavgaya oklavayla müdahale etti.

Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti. Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

