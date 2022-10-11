Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Her şeyden önce görüntülerde eksiklik var. Olayın başlangıç anı yok. Sadece sonu var. Ben şu an bundan yargılanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçların bir kısmını kabul ediyorum. Hakaret ve silahlı tehdidi kabul ediyorum. Olay esnasında maske uyarısı yaptığımda yerimde oturuyordum. Toplu taşımada böyle problemler yaşanabilir. Dışardan başka bir şahıs olaya müdahale ettiği zaman olay büyüyebilir. Bu arkadaşın müdahalesi olayı büyüttü. Ben kadın diye bu şahsa elimi kaldırmadım, hakaret etmedim. Müşteki bana tekme attığı için olaylar yaşandı. Olay esnasında ben kendimi 2 kere yerde buldum. Olayın içinde beni rahatsız eden şey anne olan müştekiye karşı hakaret etmek oldu. Anne kız bana saldırdı. Ben kimseyi darbetmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme, Emrah Yılmaz hakkında hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, silahlı tehdit suçundan 5 yıl 3 ay, Nilgün Mihdiye Damgacıya karşı kasten yaralama suçundan 6 ay, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın haksız bir hareketin bulunmadığı kanaatine vararak haksız tahrik indirimi uygulamadı. Ayrıca sanığın olumsuz adli sicil kaydı, pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.

İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın 'Silahla kasten yaralamaya teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit' ve 'Zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.