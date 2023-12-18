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Metrobüsteki skandal görüntülerden sonra polis harekete geçti!

İstanbul’da iddiaya göre metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.12.2023 - 13:05 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Metrobüsteki skandal görüntülerden sonra polis harekete geçti!

İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı.Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Metrobüsteki skandal görüntülerden sonra polis harekete geçti

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti.Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Metrobüsteki skandal görüntülerden sonra polis harekete geçti

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

 

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