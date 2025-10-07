Metro İstanbul'da "valiz için ek ücret" dönemi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.10.2025 - 18:48

Kaynak: İHA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 kilogramdan ağır veya belli ebatlardan büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı buna ek olarak 1'den fazla valiz ile giriş yapacak yolculardan ilave 1 yolculuk ücreti alınacağı belirtildi.

Megakent İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı metrolarda birden fazla valizle yolculuk yapanlardan ilave ücret alınacağı belirtildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var. 30 kilogramdan ağır veya 1206050 cm'den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır. Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. 1'den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz" denildi. Bazı vatandaşlar ise bu uygulamaya tepki gösterdi.

