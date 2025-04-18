Metrelerce derinlikte çukur! Afyonkarahisar'da yol birden bire çöktü, kentte büyük panik

Afyonkarahisar'da bir mahallede yoğun olarak kullanılan karayolunda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin olay yerine geç gelmesi ise tepkilere neden oldu.

Olay, Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde meydana geldi. Kara yolunun kavşağa yakın kısmındaki asfalt yol bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir çukur oluştu.

Asfalt yolun büyük bir bölümünün çöktüğü olay sonrası yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin olay yerine geç gelmesi ise tepkilere neden oldu.