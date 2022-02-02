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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Cuma sabah saatlerine kadar...

MGM son dakika kodu ile duyurdu. Bu akşam başlıyor. Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacak. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yaptı.

02.02.2022 - 15:50 |
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Cuma sabah saatlerine kadar...

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiği bildirildi. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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