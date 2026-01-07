Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bengül Arıca
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre; Marmara’dan Ege’ye, İç Anadolu’dan Karadeniz’e kadar pek çok bölgede yağışlı ve riskli bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

