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Meteoroloji'den kritik hava durumu açıklaması: 2 gün sürecek!

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının azalacağı belirtiliyor. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; Çarşamba iç kesimlerde, Perşembe doğu bölgelerde azalacağı, ancak Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor." denildi.

08.02.2022 - 19:18 |
Meteoroloji'den kritik hava durumu açıklaması: 2 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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