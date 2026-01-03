Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat: Kar kapıya dayandı

Haberin Devamı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye, batıdan gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

O İLLERDE SAĞANAK KUVVETLİ OLACAK!



Yağışların; İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Yağışlar kıyı bölgelerde yağmur şeklinde görülürken, iç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüzünü karla karışık yağmur ve kara bırakacak.



Yağmur ve sağanak: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir.



Karla karışık yağmur ve kar: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

UYARILAR



Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.