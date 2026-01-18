Meteoroloji'den Doğu Karadeniz’e fırtına uyarısı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.01.2026 - 19:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de bugün başlayacak fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Rüzgarın 18 Ocak Pazartesi öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan, doğu kesimlerinde ise Rize ve Artvin açıkları başta olmak üzere güneybatıdan saatte 50-75 km hızla fırtına şeklinde esmesi, yer yer ise 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Fırtınanın 20 Ocak Salı günü öğle saatlerinde batıda Giresun açıklarında, gece saatlerinde ise doğuda Rize ve Artvin açıklarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

