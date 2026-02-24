Meteoroloji'den Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.02.2026 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısın bulundu

Yapılan uyarıda, "Bodrum-Kaş arasında denizlerde rüzgarın, yarın (25.02.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe (26.02.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

