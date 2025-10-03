Meteoroloji'den 9 il için uyarı üstüne uyarı! Turuncu ve sarı kodlu alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim Cuma günü için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
9 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve fırtınanın etkili olması beklenirken sarı alarm verildi. Çok kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen Muğla için ise 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı.