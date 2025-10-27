Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına alarmı! Öğleden sonra başlıyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTIYOR



Çarşamba günü ise yağışlı havanın yurdu terk edeceği öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, çarşamba günü azalarak mevsim normallerine dönecek.