Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji 10 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Bolu çevreleri yağışlı geçecek.

Ayrıca Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde de aralıklı yağış bekleniyor.

DOĞU'DA KAR



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.



Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve kar yağışının yol açabileceği ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.



HAVA SICAKLIĞI 3 İLA 5 DERECE AZALACAK



Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.