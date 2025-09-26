GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.09.2025 - 08:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Meteoroloji saat verip uyardı! 11 ilde sağanak ve fırtına alarmı!

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz bölgeleri için sağanak uyarısı yapıldı. 11 kent için 'sarı' alarm verilirken sıcaklık, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece arası düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11 İL İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

