Meteoroloji saat vererek Siirt'e sel ve çığ uyarısında bulundu

26.03.2026 - 19:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Meteoroloji, Siirt'in Baykan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sel, heyelan ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Siirt'in kuzey ilçeleri olan Baykan, Şirvan ve Pervari'de bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte bölgede ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Ayrıca eğimli arazilerde heyelan riski artarken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi tehlikesine dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu belirterek vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kastamonu Cide'de 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi
Kastamonu Cide'de 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi

Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meteoroloji saat vererek Siirt'e sel ve çığ uyarısında bulundu
Meteoroloji saat vererek Siirt'e sel ve çığ uyarısında bulundu