Meteoroloji saat vererek Siirt'e sel ve çığ uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Siirt'in kuzey ilçeleri olan Baykan, Şirvan ve Pervari'de bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte bölgede ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Ayrıca eğimli arazilerde heyelan riski artarken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi tehlikesine dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu belirterek vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.