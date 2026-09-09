Meteoroloji duyurdu: Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok sayıda il için kritik uyarı geldi. Hava sıcaklıkları aniden düşerken, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına birçok bölgeyi etkisi altına alacak. İşte 9 Eylül 2026 hava durumu raporu...
kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL SICAKLIKLAR
Ankara: Parçalı ve az bulutlu28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34