Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' paylaşımı yapan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı! Ali Haydar Kurum kimdir, neden gözaltına alındı? Sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkındaki detaylar
Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle yürürken çekilen görüntüleri paylaşılan ve kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen kişiye benzerliğiyle dikkat çeken Ali Haydar Kurum (61), yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.
kaynak olarak ekleyin
Sanal medyada 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum (61), hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada yer alan bir platformda, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle bir kişinin yürürken kayda alınan görüntülerinin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görüntüler üzerinde yapılan incelemelerde, kişinin 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.
11 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.GÖZALTINA ALINDIAli Haydar Kurum, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Arama motorlarında ve sosyal platformlarda en çok aranan isimler arasına giren Ali Haydar Kurum hakkında merak edilenleri, kimliğini ve son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında derledik.
Ali Haydar Kurum Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?Sosyal medyada paylaşılan videolardan sonra kimliği merak konusu olan Ali Haydar Kurum, emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler neticesinde şu bilgilerle kayıtlara geçti:Doğum Yeri ve Yılı:1965 yılında Van’ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen Kurum, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.İkametgahı:İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşadığı tespit edilmiştir.Kamuoyundaki Sunumu:Sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla "Vanlı iş insanı" unvanıyla tanıtılsa da, hakkında yürütülen soruşturma ve adli kayıtlar gündemin odağına yerleşti.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde (AVM) kaydedilen ve sosyal mecralarda hızla yayılan videoların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
Yasal Soruşturma: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye'de gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Ali Haydar Kurum’a, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlaması yöneltildi.
Adli Sicil Kaydı: Güvenlik birimleri tarafından yapılan detaylı sorgulamalarda Kurum’un; 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi suç başlıkları başta olmak üzere toplamda 11 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.