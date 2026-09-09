Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' paylaşımı yapan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı! Ali Haydar Kurum kimdir, neden gözaltına alındı? Sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkındaki detaylar

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Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.GÖZALTINA ALINDIAli Haydar Kurum, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Arama motorlarında ve sosyal platformlarda en çok aranan isimler arasına giren Ali Haydar Kurum hakkında merak edilenleri, kimliğini ve son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında derledik.