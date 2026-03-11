GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji açıkladı! Son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji açıkladı! Son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı

Meteoroloji açıkladı! Son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı

11.03.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Meteoroloji açıkladı! Son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,5 derece artışla 7,6 derece olarak ölçüldü. 2026 Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak 3'üncü ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; şubat ayında hava sıcaklıkları Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Meteoroloji açıkladı Son 56 yılın en sıcak 3üncü şubat ayı yaşandı

1991-2020 normalleri şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklığı 7,6 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2026 yılı Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 28,6 derece ile Bartın'da ölçüldü.

Güncel Haberler

Kahramanmaraşlı kadın girişimci muhasebeciliği bıraktı, hayallerinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 yılda sürüsünü 103’ten 800’e çıkardı
#Ekonomi

Kahramanmaraşlı kadın girişimci muhasebeciliği bıraktı, hayallerinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 yılda sürüsünü 103’ten 800’e çıkardı

Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!
#Gündem

Muğla’da tarihi operasyon: 15. yüzyıla ait yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi!

Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olay! Sokak ortasında can çekişti kimse yardım etmedi
#Gündem

Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olay! Sokak ortasında can çekişti kimse yardım etmedi