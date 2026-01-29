Meteoroloji açıkladı: Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.01.2026 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl il genelinde cuma günü beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimleri yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

