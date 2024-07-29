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Mete Gazoz ne zaman yarışacak, Mete Gazoz’un olimpiyat maçı ne zaman? Mete Gazoz olimpiyat 2024 programı

Olimpiyat oyunlarının başlamasıyla atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz’un maç programı sorgulanmaya başlandı. 25 yaşındaki milli okçunun rakibi de belli oldu. Peki, Mete Gazoz ne zaman yarışacak, Mete Gazoz’un olimpiyat maçı ne zaman, saat kaçta?

29.07.2024 - 11:55 |
Mete Gazoz ne zaman yarışacak, Mete Gazoz’un olimpiyat maçı ne zaman? Mete Gazoz olimpiyat 2024 programı

2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'nın ev sahipliğinde başladı. Mete Gazoz, olimpiyatlarda üçüncü kez yarışacak. Peki, Mete Gazoz maçı ne zaman, saat kaçta yarışacak, hangi kanalda izlenecek?

METE GAZOZ MAÇI NE ZAMAN?

Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmasına 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'de Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile çıkacak.

METE GAZOZ OLİMPİYAT 2024 MAÇ PROGRAMI

Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.

METE GAZOZ'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

 

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