Mesut Pezeşkiyan kimdir, Türk mü, nereli? İşte Mesut Pezeşkiyan’ın biyografisi

İran halkı yeni cumhurbaşkanı için sandık başına gidiyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da seçim yapılacak. İran'da Cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor. Peki, Mesut Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan Türk mü?

Mesut Pezeşkiyan kimdir?

Mesut Pazeşkiyan İran'ın batı Azerbaycan bölgesinde Mahabad’da dünyaya geldi. Mesut Pazeşkiyan 2024 İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında yer alıyor. Mesut Pazeşkiyan muhafazakar adayların dışında reformist kimliği ile tanınan bir isimdir.

Mesud Pazeşkiyan 69 yaşındadır.

Kalp doktoru olan Mesut Pezeşkiyan 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yönetiminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı.

Mesut Pezeşkiyan 2021 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yarışmak istemiş ancak başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Mesut Pezeşkiyan Türk mü?

Mesud Pezeşkiyan Türk kökenli İranlı siyasetçidir. Batı Azerbaycan eyaletinde Mahabad dünyaya gelen Pezeşkiyan evinde Farsça yerine Türkçe konuştuğunu dile getirmişti. Mesut Pezeşkiyan daha önce verdiği bir röportajında “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” dedi. İran'da milyonlarca Türk kökenli vatandaş yaşıyor.

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