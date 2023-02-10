Mersin'e getirilen 8 bin 290 yaralÄ±dan 5 bin 819'u taburcu oldu

Depremin vurduÄŸu kentlerden Mersin'e 8 bin 290 yaralÄ± getirildi. YaralÄ±lardan 5 bin 819'u taburcu edildi. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n tedavileri sÃ¼rerken, 375'inin yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸu belirtildi. Hatay'da 17 saat sonra enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ReÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n (37) da tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.



Mersin Åžehir Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan belediye personeli ReÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÅŸadÄ±klarÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±. BÃ¶lgedeki Akkuyu NÃ¼kleer Santrali ÅŸantiyesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶Ã§Ã¼kten Ã§Ä±kartÄ±lan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Depreme 3 arkadaÅŸÄ±mla evdeyken yakalandÄ±k. 4 katlÄ± apartmanÄ±n en Ã¼st katÄ±nda kalÄ±yorduk. Yatak odamdaydÄ±m. Hemen hayat Ã¼Ã§geni kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 16-17 saat gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±m. KardeÅŸimin yer gÃ¶stermesi ile kurtarma ekiplerince enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±m. TÃ¼m saÄŸlÄ±k personelinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zverisi var. SÃ¼rekli gÃ¼ler yÃ¼zle bize moral vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.



Deprem bÃ¶lgesinden gelerek oÄŸluna refakat eden anne Nurten YÄ±ldÄ±rÄ±m (61) ise, "SÃ¶yleyecek sÃ¶z bulamÄ±yorum. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r oÄŸlum saÄŸ salim enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu.